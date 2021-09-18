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Происшествия18 сентября 2021 9:17

Прокуратура начала проверку после столкновения катера с опорой моста в Петербурге

Судно затонуло, четырех человек спасли
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Петербурге прокуратура начала проверку ЧП с катером / Фото: СЗТП

В Петербурге прокуратура начала проверку ЧП с катером / Фото: СЗТП

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в Санкт-Петербурге после столкновения прогулочного катера с опорой Гренадерского моста. Инцидент произошел в шестом часу утра 18 сентября 2021 года на реке Большая Невка. На борту находились четыре человека, которые все оказались в воде.

- Катер врезался в опору Гренадерского моста, после чего затонул у Кантемировского моста. На борту находились четыре человека, все спаслись, трое в больнице. Разлива нефтепродуктов не имеется, - рассказали в СЗТП.

На место ЧП выехали работники транспортной прокуратуры и сотрудники правоохранительных органов. На данный момент проводится проверка.

Транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры.

Прогулочный катер, вылетевший в опору моста на Большой Невке, затонул
Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура