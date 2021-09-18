Облачная и сухая погода будет в Петербурге 18 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург находится во власти антициклона из-за чего в городе холодно, но хотя бы, без дождей. Такую погоду в городе на 18 сентября 2021 года пообещал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Выходить на улицу нужно будет тепло одевшись, но без зонтов.

- Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столице будет представлена антициклоном. При облачной с прояснениями погоде дождей не ожидается, а температурные показатели изменятся мало, и по-прежнему будут отставать от нормы, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге будет около 10-12 градусов тепла, по Ленинградской области всего плюс 8-13 градусов. Ветер ожидается восточный 4-9 метров в секунду.

Напомним, что в конце месяца город все же ждет бабье лето. "Бархатный сезон" будет не жарким и непродолжительным, но, все же в Петербурге потеплее.