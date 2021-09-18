Мужчина посадил маленького ребенка за руль авто в Петербурге

Мужчина посадил маленького ребенка за руль машины в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге обнаружили очередного "отца-год". Днем в пятницу, 17 сентября 2021 года, местный житель заметил мужчину за рулем белого "Фольксваген Поло" на проспекте Обуховской обороны, который посадил на колени маленькую девочку и отправился в путь. Об этом в социальной сети рассказал очевидец.

- Вот так у нас катают детей на машине, - показал видео его авто.

Мужчина рассказал, что догнал автомобиль и пытался объяснить отцу, что так возить свою маленькую дочь очень опасно - одно маленькое ДТП и подушка безопасности сильно ударит ребенка по голове.

- Я и пытался идиоту это объяснить, но он очень возмущался и плевался, - пояснил мужчина.

Оказалось, что в машине был еще ребенок, второй, со скучающим видом сидел в это время на заднем сиденье автомобиля, как и положено детям.