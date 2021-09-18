Уголовное дело возбудили на мать, утопившую новорожденного в ведре в Ленобласти

СК возбудил уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет возбудил уголовное дело на 28-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка. Жуткая история произошла вечером 16 сентября 2021 года. Медики скорой помощи прибыли на вызов в частный дом в городе Волхов и обнаружили там женщину, которая была с анемией и в очень тяжелом состоянии.

- Пр осмотре у пациентки были обнаружены телесные повреждения, характерные для домашних родов, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Для проверки в дом приехали сотрудники полиции. В хозяйственной пристройке они нашли ведро с водой, в котором плавало тело мертвого младенца. Это была девочка, рожденная примерно на 36 неделе беременности.

Известно, что семья женщины полная, благополучная, нигде на учете не состоит. Тело новорожденной отправили в морг. На женщину возбудили уголовное дело по статье - убийство матерью новорожденного. Расследование продолжается.