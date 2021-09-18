Молодого рецидивиста задержали за ограбление доставщика суши в Петербурге

21-летнего парня задержали за ограбление доставщика суши в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала 21-летнего парня, ограбившего доставщика суши. Нападение произошло в шестом часу утра 17 сентября 2021 года у дома 46/1 по улице Подвойского. С заявлением в полицию обратился 46-летний курьер.

- Мужчина рассказал, что неизвестный распылил неустановленную жидкость из аэрозольного баллончика, выхватил у него сумку с заказом и скрылся, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемого нашли спустя сего десять часов в поселке Рощино. Парня задержали, когда он отдыхал у себя дома.

Известно, что 21-летний рецидивист нигде не работает. Начиная с 2017 года он привлекался к уголовной отвественности уже пят раз, в основном за кражи.

На данный момент молодой человек находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.