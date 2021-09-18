"Мертвая" пробка сковала Новоприозерское шоссе под Петербургом утром 18 сентября

13-километровая пробка встала на Новоприозерском шоссе утром 18 сентября Фото: принтскрин видео.

Утро субботы, 18 сентября 2021 года, в Санкт-Петербурге началось с огромной пробки. Горожане, решившие отправится за город по Новоприозерскому шоссе были вынуждены "задержаться" в своем путешествии. Из-за небольшой аварии проезд по трассе оказался практически перекрыт, из-за чего затор растянулся на километры.

- Дикая пробка на Новоприозерском шоссе от "Меги" в сторону "Игоры". Несильная авария возле "Несте"! А стоят от "Меги" мертво, - пожаловались в социальной сети автомобилисты.

Авария произошла из-за любителей объехать пробку. В итоге в "паравозик" встали шесть машин. ДПС уже на месте.

Кроме того, на шоссе идут ремонтные работы, из-за чего дорога, свободная для проезда, не очень широва.

В итоге пробка растянулась уже более чем на 13 километров. Те, кто еще только выбирает, куда поехать в выходной, лучше выбирать другой маршрут.