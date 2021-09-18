Явка в первый день выборов в Петербурге составила около 12% Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 17 сентября 2021 года, в стране начались выборы, которые продлятся до 19 сентября. В первый день голосования в Санкт-Петербурге явка составила порядка 12 процентов. Об этом сообщили в избирательной комиссии города.

- Явка избирателей Петербурга на выборы в Государственную думу составила 12,25 процентов, на выборах в Законодательное собрание Северной столицы - 11,46 процентов, - сообщил на заседании член избиркома Юрий Кузьмин.

18 сентября в 8:00 все избирательные участки снова открылись. Они будут работать до 20:00 часов. По такому же графику горожане смогут проголосовать и 19 сентября.

Первый день голосования в Петербурге прошел довольно спокойно. Но без инцидентов не обошлось. Так, на одном избирательных участков полиция задержала. женщину со стопкой бюллетеней. Позже оказалось, что листы были пустыми.

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