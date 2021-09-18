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Здоровье18 сентября 2021 11:51

Число заболевших коронавирусом превысило отметку в 600 тысяч в Петербурге

Рост заболеваний продолжается
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Коронавирус перешагнул отметку в 600 тысяч заболевших в Петербурге

Коронавирус перешагнул отметку в 600 тысяч заболевших в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге пандемия короновируса перешагнула очередную отметку в 600 тысяч заболевших за все время эпидемии. Такие данные представил оперативный штаб по COVID-19 на 18 сентября 2021 года. Северная столица пока что остается на втором месте по ежедневному приросту, уступая печальное лидерство Москве.

- За минувшие сутки прирост заболевших увеличился на 5,1 процентов до 1791 зараженных. Всего в городе было зарегистрировано 600 564 случая инфицирования, - сообщили в оперативном штабе.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 18 сентября 2021 года / Фото: Яндекс

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 18 сентября 2021 года / Фото: Яндекс

Сейчас заболеваемость находится на уровне середины августа. Правда тогда показатель шел на спад, а не рост.

Также за минувший день в Петербурге выздоровели 1128 человек, еще 36 скончались. Всего с начала эпидемии смогли побороть инфекцию 569 469 заболевших, умерли 21 245 человек.

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 18 сентября 2021 года