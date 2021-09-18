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Происшествия18 сентября 2021 13:00

Серийных угонщиков машин в Петербурге отправили под суд

На счету воров семь автомобилей
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Петербурге под суд отправили двух угонщиков авто

В Петербурге под суд отправили двух угонщиков авто

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых окажутся двое мужчин, промышлявших угоном автомобилей. Как рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти 18 сентября 2021 года, 28 и 47-летние мужчины обвиняются в краже семи иномарок.

- Обвиняемые отслеживали заинтересованный их автомобиль, приезжали на специально подготовленном автотранспорте к месту совершения преступления и действовали согласно договоренности. Они проникали в похищаемую машину, запускали при помощи специального оборудования двигатель, в то время как кто-то из соучастников обеспечивал безопасное совершение всех необходимых действий, - рассказали в полиции.

Машины перегоняли в укромные места, где из разбирали на запчасти. В общей сложности ущерб составил порядка 4 миллионов рублей.

В ожидании суда оба мужчины находились под домашним арестом. Им грозит до 10 лет тюрьмы каждому.