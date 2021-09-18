Серийных угонщиков машин в Петербурге отправили под суд

В Петербурге под суд отправили двух угонщиков авто Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых окажутся двое мужчин, промышлявших угоном автомобилей. Как рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти 18 сентября 2021 года, 28 и 47-летние мужчины обвиняются в краже семи иномарок.

- Обвиняемые отслеживали заинтересованный их автомобиль, приезжали на специально подготовленном автотранспорте к месту совершения преступления и действовали согласно договоренности. Они проникали в похищаемую машину, запускали при помощи специального оборудования двигатель, в то время как кто-то из соучастников обеспечивал безопасное совершение всех необходимых действий, - рассказали в полиции.

Машины перегоняли в укромные места, где из разбирали на запчасти. В общей сложности ущерб составил порядка 4 миллионов рублей.

В ожидании суда оба мужчины находились под домашним арестом. Им грозит до 10 лет тюрьмы каждому.