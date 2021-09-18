Ни одного инцидента с журналистами на выборах в Петербурге не зафиксировано

Выборы в Петербурге проходят без инцидентов с журналистами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 18 сентября 2021 года идет второй день выборов. Председатель городского отделения Союза журналистов Дмитрий Шерих отметил, что все проходит гладко и в отношении журналистов не было зафиксировано ни одного журналиста, пишет газета "Петербургский дневник".

- В городе не зафиксировано ни одного инцидента с участием журналистов, ни одного нарушения их прав. Мы ведь все помним, что на прошлом голосовании, летом 2020 года, случались самые разные инциденты с участием журналистов, некоторые из которых получили федеральную огласку. Первый день выборов показал, что наш призыв услышан, и это радует, - отметил Шерих.

Из-за того, что инциденты на выборах с журналистами бывали в прошлом, Союз журналистов Северной столицы заранее обратился к избиркому и правоохранительным органом с призывом соблюдать все права представителей СМИ, которые будут освещать ход голосования.