В Смоленском сквере Петербурга восстановили освещение

В Московском районе восстановлено освещение Смоленского сквера Фото: Олег ЗОЛОТО

Новое освещение появилось в Смоленском сквере Московского района Санкт-Петербурга, который находится недалеко от станции метро "Фрунзенская". Старая система освещения устарела и долгое время не работала. Теперь в сквере стало светло, рассказали 18 сентября 2021 года в Петербурге.

- Все зоны отдыха в скверах и парках, детские и спортивные площадки во дворах должны быть освещены. От этого зависит комфорт и безопасность горожан, - отметил губернатор Александр Беглов.

Так, специалисты "Ленсвета" проложили 380 метров кабеля и установили 28 современных светодиодных фонарей, в том числе и на детской площадке.

Планируется, что до конца 2021 года в Московском районе освещение также обновится на шести объектах, включая Краснопутиловскую улицу и Звездную.