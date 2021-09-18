Новый разводной мост через Неву хотят построить в Петербурге

В Петербурге хотят построить новый разводной мост через Неву Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге планируют построить новый разводной мост через Неву. Об этом 17 сентября 2021 года во время видеоконференции с президентом Владимиром Путиным заявил губернатор Александр Беглов. Он отметил, что для этого будут использоваться средства "Газпрома".

- Мост планируется возвести в створе большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай. Длина переправы будет более 1,5 тысяч метров с транспортными развязками на проспект Обуховской обороны, Октябрьскую набережную, а также на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай, - отметил градоначальник.

По плану этот проект начнут реализовывать уже в 2021 году. Мост соединит Невский и Красногвардейский районы.

Ранее "КП-Петербург" сообщала, что также в городе планируется построить три новые станции метрополитена.