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Общество18 сентября 2021 14:01

Сильные заморозки наступят в Ленобласти в ночь на 19 сентября

Днем в регионе пройдет небольшой дождь
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Заморозки до минус 4 градусов ждут Ленобласть в ночь на 19 сентября

Заморозки до минус 4 градусов ждут Ленобласть в ночь на 19 сентября

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области вновь ожидаются сильные заморозки. По данным МЧС 47-го региона в ночь на 19 сентября 2021 года температура воздуха опустится до минус 4 градусов. Днем будет потеплее, но при этом пойдет небольшой дождь.

- 19 сентября ночью местами температура воздуха опустится до минус 1-4 градусов. Две последующие ночи 20 и 21 сентября тоже будут холодными - до минус 2 градусов по Цельсия, - сообщили в региональном МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем 19 сентября в Ленобласти ожидается облачная погода, местами пройдут дожди. Ветер будет прохладный, восточный, северо-восточный до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха после ночных заморозков поднимется до 7-12 градусов.

Напомним, что в Петербурге выходные будут тоже прохладными, но без дожей и порой горожан будет радовать солнце.