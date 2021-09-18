Более 4 тысяч петербуржцев находятся в больницах с коронавирусом

Более 300 человек с коронавирусом госпитализировали в Петербурге за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге наблюдается рост заражений коронавирусом. На 18 сентября 2021 года общее число зараженных за все время пандемии перешагнуло отметку в 600 тысяч человек. На данный момент в городе болеют более 24 тысяч петербуржцев, из них свыше 4 тысяч находятся в больницах.

- На сегодня в Петербурге 14 больниц принимают зараженных коронавирусом, в них развернуто 5 313 коек. На данный момент свободны 23,5 процента от всех мест. В стационарах проходят лечение 4 183 пациента, - сообщается в ежедневном отчете о ситуации по коронавирусу Смольного.

Среди больных более 400 человек находятся в тяжелом состоянии в реанимациях. Еще 153 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Добавим, что уже четвертый день подряд в Петербурге госпитализируют более 300 пациентов с коронавирусом.