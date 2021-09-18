Полиция со стрельбой и ДТП задержала гонщика на "Жигули" в Петербурге

Гонщика на "Жигули" задержали со стрельбой в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция со стрельбой и ДТП задержала 26-летнего гонщика на "ВАЗ-2107". Около 2 часов ночи 17 сентября 2021 года на пересечении улицы Летчика Пилютова и проспекта Ветеранов правоохранители попытались остановить автомобиль, который ехал с выключенными фарами. Однако водитель отечественного авто предпочел проигнорировать требование.

- 26-летний мужчина попытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан. Во время погони полицейский произвел один выстрел вверх и пять в сторону указанного автомобиля. В результате попадания в левое заднее колесо, преследуемый автомобиль снизил скорость, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель полицейской машины пошел на опережение и блокировал проезд, в результате чего "Жигули" врезались в служебную машину.

Гонщика задержали и доставили в отдел полиции. В результате применения оружия пострадавших нет.