Пожар охватил 1,6 тысячи квадратных метров пилорамы в Ленобласти

Мощный пожар произошел на пилораме в Ленобласти Фото: принтскрин видео.

Мощный пожар произошел в Ленинградской области на пилораме в поселке Рябово. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в три часа дня 18 сентября 2021 года. На тот момент огонь очень быстро распространился по всей территории пилорамы. Об этом рассказали в МЧС 47-го региона.

- На место выехали дежурные пожарные бригады, в общей сложности 16 человек спасателей и четыре пожарные машины, - рассказали в региональном МЧС.

Когда пожарные прибыли на место, то увидели, что огонь хватил порядка 1,6 тысячи квадратных метров сооружений. Из-за сложности возгорания ему был присвоен ранг номер 2.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас пожарные продолжают работы по ликвидации огня.