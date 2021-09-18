Более 300 человек проголосовали на Московском вокзале в Петербурге

340 человек проголосовали на избирательном участке в Московском вокзале Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В Санкт-Петербурге на Московском вокзале открыт избирательный участок №2272, где голосуют приезжающие и уезжающие. Для того, чтобы принять участие в выборах на вокзале, все желающие могли заранее оставить заявки. Известно, что на 18 сентября 2021 года там проголосовали уже более 300 человек.

- На вокзале проголосовали на 15:30 18 сентября около 340 человек, из них 135 человек вчера. Это половина от всех прикрепившихся, - рассказали "КП-Петербург" на избирательном участке.

Кроме самих работников Московского вокзала в голосовании на этом избирательном участке приняли жители с самых разных уголков России. Были даже жители Дальнего Востока. Также прикрепились и петербуржцы, которым нужно было уехать из города и они смогли проголосовать по пути.