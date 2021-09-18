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Происшествия18 сентября 2021 16:42

В ЦИК Петербурга опровергли информацию об угрозе на избирательном участке в Пушкинском районе

Ранее всех людей из участка №1991 эвакуировали
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Сообщение об угрозе на избирательном участке в Петербурге оказалось ложным

Сообщение об угрозе на избирательном участке в Петербурге оказалось ложным

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге информация об угрозе на одном из избирательных участков оказалось ложной. Об этом в субботу, 18 сентября 2021 года, рассказал член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин. Ранее в УИК №1991 в Пушкинском районе поступила записка о взрывном устройстве.

- Участок 1991, Пушкинский район. Мы получили информацию, что была обнаружена записка о предполагаемом взрывном устройстве, и была проведена эвакуация. Участковая избирательная комиссия эту эвакуацию не производит, такое решение принимается коллегиально… Такая эвакуация, по сообщению председателя ТИКа, была проведена, - объяснил Кузьмин.

Специалисты осмотрели здание и никаких подозрительных предметов не нашли. Все люди вернулись на свои места.

Напомним, что выборы в Петербурге пройдут до 19 сентября включительно.