Попытки вброса бюллетеней пресекли на выборах в Петербурге

На выборах в Петербурге пресекли две попытки вброса бюллетеней Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции вместе с представителями избирательных комиссий смогли предотвратить две попытки вброса бюллетеней. Об этом в субботу, 18 сентября 2021 года, рассказал член городской избирательной комиссии Юрий Кузьмин. Он отметил, что инцидент произошел накануне - молодой человек, который пытался опустить в ящик сразу восемь листов, задержан.

- Вчера такая ситуация была в Центральном районе на одном из участков, сегодня по Петроградскому району мы видели видео, сообщение - надо его еще проверять. Но на картинке видно, что молодому человеку не дали проголосовать, потом он убежал, у него выпали бюллетени, визуально похожие на избирательные бюллетени по конкретному участку, - отметил Кузьмин.

Также он добавил, что все попытки подобных нарушений будут жестко пресекаться.

Напомним, что в Петербурге с 17 по 19 сентября проходят выборы. Горожане голосуют за кандидатов в Госдуму, а также ЗакС Северной столицы.

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