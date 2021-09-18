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Происшествия18 сентября 2021 21:18

Виновник ДТП с двумя пешеходами на Каменоостровском проспекте скрылся с места аварии

Полиция проводит проверку случившегося
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Виновник ДТП с двумя пешеходами на Каменоостровском проспекте скрылся с места аварии

Виновник ДТП с двумя пешеходами на Каменоостровском проспекте скрылся с места аварии

Фото: СОЦСЕТИ

По предварительным данным, виновник аварии на углу Каменоостровского проспекта и улицы Куйбышева в Санкт-Петербурге скрылся с места ДТП. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В итоге пострадали два пешехода. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй в среднем. Обоих госпитализировали в Елизаветинскую больницу, - рассказал источник.

Напомним, что недалеко от Троицкого моста автомобиль вылетел на тротуар, сбил двух пешеходов и врезался в столб. По предварительным данным, его подрезал другой автомобиль, который скрылся с места аварии.

Водитель авто, который врезался в столб, а также двое его пассажиров не пострадали.

Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.