Виновник ДТП с двумя пешеходами на Каменоостровском проспекте скрылся с места аварии Фото: СОЦСЕТИ

По предварительным данным, виновник аварии на углу Каменоостровского проспекта и улицы Куйбышева в Санкт-Петербурге скрылся с места ДТП. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В итоге пострадали два пешехода. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй в среднем. Обоих госпитализировали в Елизаветинскую больницу, - рассказал источник.

Напомним, что недалеко от Троицкого моста автомобиль вылетел на тротуар, сбил двух пешеходов и врезался в столб. По предварительным данным, его подрезал другой автомобиль, который скрылся с места аварии.

Водитель авто, который врезался в столб, а также двое его пассажиров не пострадали.

Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.