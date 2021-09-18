Явка во второй день выборов в Петербурге составила около 16%

Во второй день голосования в Петербурге явка на выборы в Госдуму составила 16,7 процента Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге 18 сентября 2021 года состоялся второй день голосования. По состоянию на 15:00 часов явка на выборах оказалась одной из самых низких по стране. Об этом сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

- В Петербурге явка на выборы в Госдуму составила 16,68 процентов, в Законодательное собрание Северной столицы - 15,72 процента, - сказал он.

Однако какая явка была на конец дня, пока не сообщается. Напомним, что в воскресенье, 19 сентября, состоится третий день выборов.

В первый день голосования избирательный участок пришла столетняя петербурженка Ольга Филиппова. Она оказалась старейшим избирателем, который самостоятельно пришел в участок. Также в городе проголосовали олимпийские призеры.