В Петербурге ожидается холодная погода ниже нормы

В городе будет прохладнее обычного Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург оказался на границе атмосферных вихрей. Из-за этого ждать потеплений и возвращения бабьего лета 19 сентября не стоит. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- Сегодня, 19 сентября, синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столице будет определяться в противоборстве циклона с юго-запада и гребня антициклона с северо-востока. Это станет причиной облачной с прояснениями погоды, но дождей не ожидается, а вот температурный фон по-прежнему ниже нормы, - рассказал Михаил Леус.

Воздух в городе погреется до 9-11 градусов тепла, в Ленинградской области - до 12 градусов выше нуля.