Научный сотрудник центра психиатрии Бехтерева взял кредит и перевел мошенникам три миллиона рублей

Полицейские ищут телефонных аферистов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге аферисты сумели обвести вокруг пальца 64-летнего научного сотрудника Национального медицинского центр психиатрии и неврологии имени Бехтерева. При этом действовали преступники нагло.

- Мошенники позвонили под видом сотрудников службы безопасности «Сбербанк» и предложили помочь им задержать ... телефонных аферистов, - рассказывает источник "КП-Петербург". - Для этого они попросили научного сотрудника оформить кредит в другом банке - в «ВТБ» и перевести все деньги на их счета.

Удивительно, но научный сотрудник согласился. Он оформил кредит и перевел аферистам три миллиона рублей.

Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело и ищут находчивых преступников.