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Общество19 сентября 2021 11:21

Депутаты Заксобрания Петербурга опровергли свое ходатайство об освобождении организатора убийства Старовойтовой

Михаил Глущенко подал прошение об УДО
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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Михаил Глущенко получил 17 лет за убийство Галины Старовойтовой, из которых отсидел 12.

Михаил Глущенко получил 17 лет за убийство Галины Старовойтовой, из которых отсидел 12.

Осужденный за организацию убийства Галины Старовойтовой бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко подал в суд прошение об условно-досрочном освобождении. Напомним, что парламентарий был осужден сначала за вымогательстве 10 миллионов долларов у своего бывшего коллеги - депутата Шевченко. А затем в 2015 году ему добавили срок за организацию убийства Старовойтовой. Совокупно его приговорили к 17 годам колонии. Срок у него заканчивается в 2026 году.

Однако Глущенко просит освободить его по УДО. В Сети появились сведение, что его выход из колонии поддерживают депутаты петербургского Заксобрания. Однако сами народные избранники опровергают информацию об этом. Их слова распространила пресс-служба ЗакСа.

- Не знаю, откуда моя подпись появилась. Я ничего не подписывала. Это ложь!, - заявляет депутат Любовь Егорова.

Такой же позиции придерживается ее коллега Юрий Авдеев.

- Это наглая провокация! Я не ставил свою подпись под этим заявлением! - возмущается Авдеев.

Заседание об УДО пройдет в Дзержинском районном суде Петербурга.