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Общество19 сентября 2021 11:41

В Петербурге за первые два дня явка на выборы в Госдуму составила 20 процентов

Явка на выборы в ЗакС - 19 процентов
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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В Петербурге проголосовали меньше четверти избирателей

В Петербурге проголосовали меньше четверти избирателей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург озвучили явку на выборах по состоянию на утро 19 сентября. Как сообщил журналистам член Горизбиркома с правом решающего голоса Юрий Кузьмин, за первые дня в Северной столице на выборах в Госдуму проголосовали 20,4 процента населения.

- На выборах в Законодательное собрание явка составила 19,3 процента, - сообщил Кузьмин.

Член Горизбиркома также отметил, что число жалоб на второй день снизилось по отношению к первому.

Все жалобы, поступающие в избирком, анализируются.