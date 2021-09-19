В Петербурге за первые два дня явка на выборы в Госдуму составила 20 процентов

В Петербурге проголосовали меньше четверти избирателей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург озвучили явку на выборах по состоянию на утро 19 сентября. Как сообщил журналистам член Горизбиркома с правом решающего голоса Юрий Кузьмин, за первые дня в Северной столице на выборах в Госдуму проголосовали 20,4 процента населения.

- На выборах в Законодательное собрание явка составила 19,3 процента, - сообщил Кузьмин.

Член Горизбиркома также отметил, что число жалоб на второй день снизилось по отношению к первому.

Все жалобы, поступающие в избирком, анализируются.