В Петербурге девушки приехали голосовать на выборах на лошадях

Девушки приехали на выборы на лошадях Фото: Невские новости

В Санкт-Петербурге продолжаются выборы в Госдуму РФ и в петербургский ЗакС. Жители города соревнуются в креативности появления на избирательных участках. Так, в Кудрово, например, на выборы пришли Петр I и Екатерина. А на Пулковском шоссе заметили избирателя в костюме зебры Марти из мультфильма "Мадагаскар". В Калининском же районе сейчас заметили двух девушек, которые приехали к участку на лошадях.

- Своих лошадок наездницы оставили прямо у входа в школу № 148, где работает УИК № 537, - передают "Невские новости". Как выяснилось, девушки - спортсменки из местного конного клуба. Проголосовав, девушки ускакали верхом с участка.

Все обошлось без происшествий.