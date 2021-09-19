В Горизбиркоме Петербурга прокомментировали закрытую камеру на избирательном участке

Горизбирком проводит проверку Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Горизбиркоме Петербурга рассказали о полученных жалобах на нарушения и провокации во время проведения выборов. Во время брифинга член избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин уточнил, что поступают анонимные жалобы, которые проверяются.

- Что касается нарушений, то у нас было два инцидента с представителями СМИ. Но они были быстро исчерпаны. Также поступает множество анонимных сообщений о сдвоенных сейф-пакетах. Если это действительно имеет место быть, и есть доказательства, то здесь уже должна разбираться полиция. Но мы полагаем, что сообщения тиражируются, для создания картины, что какие-то инсинуации с этими пакетами происходят, - рассказал член избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

При этом Кузьмин уточнил, что на второй день выборов жалоб значительно меньше.

- Появилась информация о том, что на участке №2151 Фрунзенского района проблемы с бюллетенями. Мы с 7 утра вместе с территориальной избирательной комиссией, представителями партий разбираемся в ситуации. В 20:00 будет дана соответствующая оценка. За ситуацией внимательно следим, - сообщили в Горизбиркоме.

Также там сообщили, что во Фрунзенском районе проводят проверку после сообщений о некой группе, которая называет себя представителями Совета по правам человека. Однако на самом деле они самозванцы. В Горизбиркоме назвали это провокацией.

- Что касается ситуации на участке №1379 в Московском районе, где на непродолжительное время частично была закрыта камера, то все под контролем. Этим вопросом занимаемся и мы, и правоохранительные органы. После 20:00 мы поставим точку в этом вопросе. Мы ничего не замалчиваем, - делятся в в Горизбиркоме.