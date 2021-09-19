Более двух тысяч блокадников получат выплату от Петербурга в 50 тысяч рублей

Блокадники получат региональную выплату Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт Петербурга Александр Беглов подписал постановление о региональной выплате в 50 тысяч рублей блокадникам, которые прожили в осажденном Ленинграде менее 4 месяцев. Ранее сообщалось, что остальные жители блокадного Ленинграда получат такую же выплату, но из федерального бюджета. Такое решение принял президент России Владимир Путин в связи с 80-ой годовщиной открытия Дороги жизни.

- Постановление устанавливает для граждан, проживавших в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года менее четырех месяцев, получение единовременной выплаты – 50 тысяч рублей, - говорится в постановлении.

Александр Беглов уточнил, что кроме юбилейной даты такое решение было принято еще и из-за ограничительных мер, которые были введены из-за коронавируса.

- Эти меры существенно ограничили для данной категории возможность получения оздоровительного отдыха и санаторно-курортного лечения, - пояснил губернатор.

Выплату из городского бюджета получат 2150 блокадников, в три числе дети, прожившие в блокадном Ленинграде меньше 4 месяцев.