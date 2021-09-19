Губернатор Ленобласти Дрозденко приехал голосовать на раритетной зеленой «Победе»

Дрозденко приехал на раритетной машине Фото: пресс-служба ЛО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал на выборах депутатов в Госудуму РФ. Глава региона не стал изменять традициям и отдал свой голос в на избирательном участке № 131 в Лупполово. Как и ранее, Дрозденко приехал на участок на своей раритетной зеленой "Победе".

- Выборы в Ленинградской области проходят достаточно спокойно. Я увидел, что по сельским территориям сохраняется традиция голосования в воскресенье. Большинство приходят на выборы в хорошем настроении, - поделился Дрозденко.

По словам губернатора, в его регионе явка составит около 40 процентов. При этом он признал, что на некоторых участках возникали споры. Но он сторонников того, чтобы все эти споры решались путем диалога.

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