На участках в Мурино и Буграх выстроились очереди из избирателей

Очереди на участках Фото: Никита НЕСТЕРОВ

На избирательных участков ближайших пригородов Санкт-Петербурга города Мурино поселка Бугры 19 сентября заметили ажиотаж. Многие из жителей решили отдать свой голос именно в последний день. Из-за этого на УИКах появились очереди. И это даже несмотря на то, что многие жители новостроек не успели прописаться по месту жительства.

- Людей немало, в том числе и тех, кто зарегистрирован в Санкт-Петербурге, но заранее оставил заявку, чтобы проголосовать здесь. За все три дня были лишь незначительные инциденты. Но они связаны с тем, что жителей недостаточно проинформировали в том, на какой участок они должны прийти. Поэтому некоторые путались, - объяснили корреспонденту «КП» сотрудники УИКа № 201 в городе Мурино.

Работники избирательного участка рассказали, что данных о явке в процентах пока нет. Эта информация появится только после закрытия УИКов. На других участках ситуация с очередями аналогичная.

В соседнем поселке Бугры тоже очереди. Сотрудники УИКа в школе № 3 также рассказали нам о высокой явке.

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