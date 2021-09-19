Губернатор Петербурга проголосовал на выборах депутатов в Госдуму РФ

Беглов приехал на голосование в школу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах депутатов Госдсумы РФ и ЗакСа Северной столице. Свой голос глава города отдал на участке №153 в школе №12 на улице Кораблестроителей.

- Сегодня все вместе, как в городе, так и в стране решаем, каким будет наше будущее, - сказал Александр Беглов на избирательном участке.

При этом губернатор заявил, что на участках соблюдаются все меры предосторожности по коронавирусу. Он также напомнил, что в городе работают иностранные наблюдатели.

- Наблюдатели контролируют ситуацию, чтобы выборы в нашем городе прошли корректно, - подчеркнул Александр Беглов.

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