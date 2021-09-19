В суды Петербурга подали 19 исков об отстранении от работы членов избиркомов и наблюдателей

Выборы проходят в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суды в Петербурге регистрируют иски об отстранении от работы членов избирательных участков и наблюдателей. Больше всего исков подано во Фрунзенский суд Северной столицы, там зарегистрировали 12 жалоб.

- Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал 12 административных исковых заявлений об отстранении 11 членов УИК и одного наблюдателя, - сообщают в объединенной пресс-службе судов Петербурга. - Удовлетворены иски об отстранении Шитика, Юрова, Соловьева, Смирновой. Остальные на рассмотрении.

Также зарегистрированы пять исков в Приморском районному суде и по одному иску в Кировском и Дзержинском районных судах. Сейчас они рассматриваются.

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