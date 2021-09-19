На выборах депутатов Госдумы в Петербурге проголосовало меньше четверти населения

Выбору продолжатся до 20:00 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Санкт-Петербурга неохотно идут на выборы. По состоянию на 12:00 19 сентября в городе проголосовало меньше четверти населения. Об этом сообщается городской избирком.

- Явка на выборах в Государственную думу РФ составила 23,4 процента, а в Законодательное собрание города – 21,8 процента, - сообщил Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Выборы в Петербурге продолжатся до 20:00, после чего все участки будут закрыты.

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