На выборах депутатов Госдумы в Петербурге проголосовало меньше четверти населения

Выбору продолжатся до 20:00
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жители Санкт-Петербурга неохотно идут на выборы. По состоянию на 12:00 19 сентября в городе проголосовало меньше четверти населения. Об этом сообщается городской избирком.
- Явка на выборах в Государственную думу РФ составила 23,4 процента, а в Законодательное собрание города – 21,8 процента, - сообщил Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.
Выборы в Петербурге продолжатся до 20:00, после чего все участки будут закрыты.
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