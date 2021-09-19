Горизбирком прокомментировал жалобы на нарушения в двух районах Петербурга

Фиксируют жалобы петербуржцев на отсутствие их фамилий в списках УИКов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга прокомментировали анонимную жалобу о вбросе бюллетеней. О нем сообщили из Выборгского района 19 сентября. Вброс якобы заметили на участке №237.

После проверки выяснилось, что помещение не соответствует тому, что показано на видео.

– Там другая мебель, другой пол. Скорее всего, видео сняли в другом регионе и, возможно, даже не в этом году. Что касается аналогичной жалобы из 1945 УИКа Приморского района, то там видео обрывается, поэтому пока нельзя однозначно говорить о том, что там были незаконные манипуляции с урнами. Сейчас ведется разбирательство, – сообщил член избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Он отметил, что имеют место быть жалобы граждан на отсутствие их фамилий в списках УИКов. Однако в таких случаях людям всегда разрешают проголосовать после уточнения их паспортных данных.

На 12.00 19 сентября 23,4 процента избирателей в Петербурге проголосовали на выборах в Госдуму, а 21,8 процента отдали голоса за новых депутатов регионального ЗакСа.

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