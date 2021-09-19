Суд в Петербурге оштрафовал мужчину, сделавшего подпись "воры" на партийном плакате

Московский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал жителя Петербурга Алексея Михайлова, который испортил плакат с символикой одной из федеральных партий. Инцидент произошел на улице Кузнечной, где висела агитация размером 3 на 6 метров. С помощью палки и привязанного к ней валика мужчина нанес черную надпись "воры".

- Михайлов пояснил, что испортил не только плакат, но и еще три агитационных щита в том же районе, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга

Суд назначил Михайлову штраф в размере 1 000 рублей.