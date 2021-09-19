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Общество19 сентября 2021 20:44

Жителям Петербурга могут разрешить въезд в Финляндию уже в октябре

Снятие ограничений в стране обсуждают на фоне общего уровня вакцинации населения
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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Финляндия может снять ограничения

Финляндия может снять ограничения

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Финляндии обсуждают возможность открыть страну для иностранцев. Начальник отдела безопасности здоровья Мика Салминен заявил, что необходимость в ограничениях на въезд в страну в ближайшее время может отпасть. Приступить к снятию запрета можно будет, когда в стране будет привито 80 процентов населения.

- По словам Салминена, в условиях 80-процентной вакцинации населения уже не надо будет бояться попадания вируса через границы, так как защита от него будет на хорошем уровне, - передает местное издание yle.fi.

Пока же ограничения на въезд действуют до середины октября.