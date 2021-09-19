549 человек проголосовало в красных зонах петербургских больниц

Избирательные участки появились в 16 красных зонах. Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге завершились трехдневные выборы депутатов государственной думы и законодательного собрания. Помимо прочих в них приняли участие 549 пациентов красных зон инфекционных стационаров, рассказали "Комсомолке" в воскресенье, 19 сентября, в городском комитете по здравоохранению.

- Пациенты заранее писали заявление о желании проголосовать на территории УИК больницы, после чего члены избирательной комиссии и независимые наблюдатели проходили по боксам с переносной урной для голосования и бюллетенями, - объяснили процедуру в ведомстве. - Если пациенты находятся в красной зоне, члены УИК и наблюдатели в обязательном порядке надевали противочумные костюмы, а урна и бюллетени после процедуры голосования дезинфицировались.

Всего в стационарах Петербурга открылось 44 участка для голосования. Из них 16 разместилсь в красных зонах.

Напомним: ранее "Комсомолка" рассказывала, как проходят выборы в Северной столице. Если вкратце, то избиратели большой активности не проявили - доказательством тому стала низкая явка как на отдельных участках, так и в целом по городу.