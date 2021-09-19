Франция пригрозила своим гражданам санкциями за работу наблюдателями на выборах в Петербурге

Наблюдатели могут попасть под санкции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 19 сентября прошел очередной брифинг с участием иностранных наблюдателей. На этот раз выступили представители Франции - депутаты местного и Европейского парламента. Однако наблюдатели признали, что на выборы в Россию они приехали самостоятельно, за что им пригрозили санкциями на родине.

- Мы присутствуем здесь в личном качестве, так как нас не послала наша организация в качестве наблюдателей. Стало известно, что наши коллеги проголосовали за применение санкций по отношению к тем, кто приехал в Россию, - сообщил международный наблюдатель из Франции, депутат Европарламета Тьерри Мариани, - что касается самих выборов, то отмечу, что на участках есть камеры, чего нет у нас. Также важно, что ведутся информационные кампании, которые информируют людей прийти и отдать свой голос.

Однако, по словам Тьерри Мариани, явка в городе все равно была невысокой.