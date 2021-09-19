Элла Памфилова потребовала наказать виновных за нарушения на выборах в Петербурге

Элла Памфилова недовольна выборами в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Подводя итоги выборов Госдуму и региональные органы власти, 19 сентября Элла Памфилова обратила внимание на множественные нарушения на голосовании в Санкт-Петербурге. По ее словам, ситуация оказалась вполне ожидаемой. На выборах в 2019 году в Северной столице также фиксировали различные нарушения, и с тех пор ничего не изменилось.

- Все это время мы пытались изменить систему в Санкт-Петербурге, делая для этого все, что в нашей компетенции, - отметила Элла Памфилова. - При этом мы не получили никакой поддержки со стороны ни законодательной, ни исполнительной власти. В конце концов тех, кто виноват в нарушениях, стоит привлечь к ответственности, чтобы они не позорили город, любимый всеми россиянами.

Также руководитель ЦИК заявила, что в избиркоме Санкт-Петербурга присутствует так называемая «пятая колонна», которая закрывает глаза на то, что происходит на участках Северной столицы.