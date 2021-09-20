Всех задержанных членов УИК отпустили из полиции в Петербурге

19 сентября в Петербурге прошел основной день голосования на выборах в ЗакС и Госдуму. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция отпустила всех задержанных членов Участковых избирательных комиссий (УИК) Петербурга. Накануне, в третий и основной день голосования, произошло несколько инцидентов, о которых сообщали наблюдатели и кандидаты в депутаты.

- На Петроградской стороне в массовом порядке увозят в полицию членов УИК с совещательным голосом, - писал в соцсетях депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский. - Удалить члена УИК можно только по суду. Но, видимо, закон уже отброшен.

По предварительным данным, членов избиркомов обвиняли в нарушении порядка. Всего в петербургские суды поступило 19 исков об отстранении членов УИКов от работы, но приняты в работу были далеко не все материалы.

А к полуночи большую часть задержанных отпустили из полиции.

- Приехали в 18 отдел полиции. Тут пять членов УИК. Один уже отпущен. Остальных обещают отпустить через 10-15 минут. В 35 отделе полиции еще семь членов УИК, которые были незаконно задержаны, отпущены, - сообщил Борис Вишневский.