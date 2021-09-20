«Форд» вылетел на автобусную остановку после ДТП в Колтушах

"Форд" вылетел на остановку в Колтушах. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло утром 20 сентября в Колтушах. На перекрестке в районе улицы Мелиораторов «Форд «столкнулся с «Маздой» и вылетел на автобусную остановку. На место аварии примчалась бригада скорой помощи.

- В Колтушах «Форд Экоспорт» столкнулся с «Маздой 6». Медики на месте, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, людей на остановке не было, а все пострадавшие - водители и пассажиры машин. Точное число травмированных устанавливается, обстоятельства аварии выясняет ГИБДД.