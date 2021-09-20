Полиция поймала «сантехников» обкрадывавших пенсионеров в Петербурге

Несколько пенсионеров пострадали от лже-сантехников в Петербурге. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские нашли и задержали двух злоумышленников, которые, представляясь сантехниками, обворовывали пенсионеров. Пока в деле содержатся три эпизода с потерпевшими, но следователи не исключают, что их может оказаться больше.

- 14 сентября в Колпино к 88-летней пенсионерке, проживающей в доме 141 по Пролетарской улице под предлогом замены труб пришли двое мужчин. Когда хозяйка открыла дверь, злоумышленники выхватили у нее из рук кошелек с денежными средствами в размере 100 тысяч рублей и с места происшествия скрылись, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По этому эпизоду было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». А через несколько дней в полицию пришла 75-летняя жительница Кировского района Петербурга. У нее «сантехники» похитили семь тысяч рублей. Еще 30 тысяч они отобрали у 88-летней пенсионерки из Невского района. По этом случаям заведены дела о кражах.

Злоумышленникам - молодым приезжим из Архангельской области и Красноярского края, грозит до семи лет лишения свободы.