Борис Вишневский уступает на выборах в Госдуму в Петербурге

Борис Вишневский уступил лидерство в борьбе за мандат депутата Госдумы. Фото: vk.com/id2480895

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский, баллотировавшийся на нынешних выборах в Госдуму по одномандатному округу №216, пока что занимает второе место. Он уступает представителю «Единой России» Сергею Соловьеву. Такие данные приводит сайт Центризбиркома России.

По результатам обработки 14 952 бюллетеней за Соловьева подано 4913 голосов, а за Вишневского — 3321. При этом поначалу именно представитель «Яблока» занимал первое место, но к утру 20 сентября ситуация изменилась.

Третьим в одномандатном округе №216 идет кандидат от Партии Роста, депутат ЗакСа Алексей Ковалев. У него 1934 голосов. При этом, в 217-м округе его коллега по партии Оксана Дмитриева сумела занять лидирующее положение.

Впрочем, пока что данные лишь предварительные, окончательные итоги выборов будут объявлены позднее.