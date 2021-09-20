Человек погиб при пожаре на Дачном проспекте

Мужчина погиб на Дачном проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Мужчина стал жертвой пожара, который произошел в жилой многоэтажке на Дачном проспекте в ночь на 20 сентября. О ЧП в соцсетях сообщили местные жители, которые летом уже пережили похожий инцидент.

- В этом же доме, кажется, девушка на верхнем этаже горела месяц-два назад. Два раза за месяц пожар в одном подъезде, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей ЧП, пламя вырывалась из окна, а какая-то женщина громко кричала «спасите». Люди отмечают, что пожарным машинам мешали подъехать напаркованные во дворах частные автомобили. Всего на месте ЧП работали четыре единицы техники и 20 спасателей.

- В 01:57 поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, Дачный проспект, дом 3 корпус 1. В отдельной трехкомнатной квартире происходило горение обстановки на кухне и в коридоре на общей площади 16 квадратных метров. В 02:37 пожар ликвидирован. В квартире обнаружен погибший мужчина - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.