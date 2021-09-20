2-летняя девочка отравилась препаратом для разжижения крови в Петербурге

Маленькая девочка наглоталась таблеток в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Врачи Детской городской больницы имени Филатова спасают жизни маленькой петербурженки, которая наглоталась таблеток. 2-летняя девочка осталась без присмотра родителей и дотянулась до упаковки препарата для разжижения крови.

- 19 сентября в 14:37 с острым пероральным отравлением медпрепаратом в тяжелом состоянии госпитализирована несовершеннолетняя девочка 2019 года рождения, проживающая на улице Верности, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам родителей, утром их дочка съела семь таблеток средства для разжижения крови. Сейчас состояние девочки оценивается как тяжелое.

Известно, что семья, в которой произошло ЧП, благополучная, полная. Мать находится в отпуске по уходу за детьми, отец - механик. По факту ЧП начата доследственная проверка.