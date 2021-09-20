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Экономика20 сентября 2021 10:23

Доходы Петербурга вырастут на 131 млрд рублей после корректировки бюджета

Дефицит должен сократиться не меньше, чем в 25 раз
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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После осенней корректировки бюджета на 2021 год доходы Петербурга вырастут почти на 131 миллиард рублей

После осенней корректировки бюджета на 2021 год доходы Петербурга вырастут почти на 131 миллиард рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Санкт-Петербурга представило новый проект корректировки бюджета города на антикоррупционную экспертизу. Согласно заявлению Смольного на 20 сентября 2021 года, благодаря ней доход Северной столицы должен выйти почти на 131 миллиард рублей, а дефицит снизиться в 25 раз.

- Увеличатся как собственные прогнозируемые доходы города, так и поступления из федерального центра. Это позволит провести корректировку доходов и расходов, более чем в 25 раз сократить дефицит бюджета, увеличить финансирование социально значимых программ и важных инфраструктурных проектов, - заявил губернатор Александр Беглов.

Так, доходы на 2021 год должны увеличиться до 782,5 миллиардов рублей, а расходы до 786,1 миллиардов рублей. Таким образом дефицит снизится на 86,1 миллиардов.

Также отмечается, что более 8 миллиардов город выделит на то, чтобы петербуржцы могли улучшить свои жилищные условия.