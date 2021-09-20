Доходы Петербурга вырастут на 131 млрд рублей после корректировки бюджета

После осенней корректировки бюджета на 2021 год доходы Петербурга вырастут почти на 131 миллиард рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Санкт-Петербурга представило новый проект корректировки бюджета города на антикоррупционную экспертизу. Согласно заявлению Смольного на 20 сентября 2021 года, благодаря ней доход Северной столицы должен выйти почти на 131 миллиард рублей, а дефицит снизиться в 25 раз.

- Увеличатся как собственные прогнозируемые доходы города, так и поступления из федерального центра. Это позволит провести корректировку доходов и расходов, более чем в 25 раз сократить дефицит бюджета, увеличить финансирование социально значимых программ и важных инфраструктурных проектов, - заявил губернатор Александр Беглов.

Так, доходы на 2021 год должны увеличиться до 782,5 миллиардов рублей, а расходы до 786,1 миллиардов рублей. Таким образом дефицит снизится на 86,1 миллиардов.

Также отмечается, что более 8 миллиардов город выделит на то, чтобы петербуржцы могли улучшить свои жилищные условия.