Труп мужчины с гипсом нашли в центре Петербурга

Труп мужчины с гипсом на руке нашли в центре Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В центре Санкт-Петербурга был обнаружен труп мужчины с загипсованной рукой. В двенадцатом часу ночи 19 сентября 2021 года в полицию позвонила женщина и рассказала, что во дворе дома 12 по Конной улице нашла мертвого человека. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- На место выехал наряд правоохранителей, который нашел труп мужчины без внешних причин насильственной смерти, - отметил источник.

На вид умершему было около 50 лет, славянской внешности, худого телосложения, с темными волосами. Одет был в синие джинсы, клетчатую рубашку, зеленую куртку и красные кроссовки. Правая рука его была в гипсе, на кисти этой же руки есть татуировка со словом "Бухара".

Во дворе видеонаблюдение отсутствует. Тело направлено в морг для установления причин смерти.