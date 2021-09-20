Полиция разыскивает водителя Cadillac, сбившего подростков в центре Петербурга

Полиция разыскивает водителя Cadillac, сбивший подростков в центре Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает водителя Cadillac, который скрылся с места ДТП, сбив двух подростков. Авария произошло в шестом часу вечера 19 сентября 2021 года на пересечении Лиговского проспекта и Транспортного переулка. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Северной столице и Ленобласти.

- Неизвестный водитель на Cadillac Escalade сбил двух подростков, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет светофора, - рассказали в полиции.

Пострадавшими оказались 17-летний молодой человек и 15-летняя ученица девятого класса. В результате, девочка оказалась в больнице в состоянии средней тяжести. Молодой человек от госпитализации отказался.

На данный момент полиция приняла меря к тому, чтобы разыскать и задержать водителя иномарки.