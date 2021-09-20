Молодая мама с трехмесячным ребенком пропала без вести по пути домой в Ленобласти

18-летняя девушка с ребенком пропала без вести в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области без вести пропала молодая мама с трехмесячным ребенком. 18-летняя девушка исчезла утром 16 сентября 2021 года, когда возвращалась домой от отца. Однако уже четыре дня ничего неизвестно о ее местонахождении. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- 18 сентября в полицию обратился отец девушки, который рассказал, что его дочь со своим трехмесячным ребенком не вернулась домой, - рассказал источник.

Полиция опросила гражданского мужа пропавшей девушки. Тот рассказал, что у его подруги телефона своего нет. Днем 15 сентября он связывался с ее отцом и узнавал, как дела. Но из гостей гражданская супруга так и не вернулась.

Где сейчас находится молодая мама с малышом, никто не знает. Известно, что в восьмом часу утра она уехала на электричке от станции Кириши в направлении Обухово.