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Здоровье20 сентября 2021 11:21

В Ленобласти запретили навещать пациентов больниц

Исключение делается лишь для родственников, вакцинированных от коронавируса
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти запретили навещать пациентов в больницах

В Ленобласти запретили навещать пациентов в больницах

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в понедельник, 20 сентября 2021 года, подписал новое постановление по коронавирусным ограничений. Оно включает в себя одно правило, которое запрещает знакомым и друзьям навещать пациентов в больницах. Исключение делается только для одного близкого родственника.

- С 20 сентября запрещено посещать учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты с круглосуточным пребыванием. Исключение делается лишь для одного из близких родственников пациента, - рассказали в администрации Ленинградской области.

Но и для близкого родственника есть важное условие. Он должен предоставить сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса, справку о том, что перенес инфекцию за последние полгода, либо отрицательный результат ПЦР-тестирования не позднее 72 часов.

При этом, встречи будут проходить на улице, либо в отдельном помещении по предварительной записи с использованием СИЗ.